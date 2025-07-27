Hatay’da şehit olan askerlerin koğuş arkadaşları konuştu: Diğer askerlerde de belirtiler oldu

Hatay İskenderun’daki Deniz Er Eğitim Alayı’nda eğitim gören iki asker, yüksek ateş ve bulantı şikâyetiyle kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

İlk otopsi raporuna göre ölüm nedenleri, aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği. Uzmanlar askeri sağlık sisteminin eksikliğine dikkat çekerken, ölen askerlerin koğuş arkadaşları da günlerdir yemin töreni için prova yaptıklarını söyledi.

Diğer askerlerde de belirtiler olduğunu söyleyen erler, arkadaşlarının ölümü sonrası kaygıyla bu askerlerin geceyi revirde geçirdiğini anlattı.

“Yüksek ısı olduğunda güneş çarpması için askerlerin illa güneşte olması gerekmez!”

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre emekli Hava Tabip Yarbay Dr. Semih Dikkatli, “Gıda zehirlenmesinden kaynaklı ishal gibi bir durumdan kaynaklı sıvı kaybı yaşanması ya da Hatay sıcağında yapılan eğitimden kaynaklı oluşacak sıvı kaybı olabilir. Olay eksiklikler zincirine işaret ediyor” dedi.

“Çoklu organ yetmezliği aşamasına gelinmesi, ihmali ortaya koyuyor”

Dikkatli, “Yüksek ısı olduğunda güneş çarpması için askerlerin illa güneşte olması gerekmez, yüksek ısı koşullarında gölgede de eğitim sırasında bu durum yaşanabilir” diye belirtti.

Askeri sağlık sisteminin önemine vurgu yapan Dikkatli, “Askerlerimize ilişkin güneş çarpması ihtimali daha yüksek duruyor. Çoklu organ yetmezliği aşamasına gelinmesi, ihmali ortaya koyuyor” görüşünü aktardı.

"Diğer askerlerde de belirtiler oldu!"

Ölen askerlerin koğuş arkadaşları, günlerdir yemin töreni için gün içinde prova yaptıklarını söyledi. Bu durumu ailelerine de bildirdiklerini anlatan erler, “Diğer askerlerin belirtileri de bu haberden sonra oldu. Bu kaygıyla bazı askerler geceyi reviri bekleyerek geçirdi” diye konuştu.