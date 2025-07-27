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Hatay'da şehit olan Halit Karaman ve Semih Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan ve Muhafız er Hayrullah Hamit Karaman'ın cenazeleri toprağa verildi.

Haber Merkezi
AA
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Hatay'da şehit olan Halit Karaman ve Semih Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Bulancak Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Sarayburnu Camisi'ne getirildi

Buradaki cenaze törenine, şehidin babası Şerafettin ve annesi Ayşe Çolak'ın yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Hatay'da şehit olan Halit Karaman ve Semih Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin naaşı, Kuşluhan köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bekar olan şehidin bir erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

Hatay'da şehit olan Halit Karaman ve Semih Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 2

Hatay'da şehit olan muhafız er İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan muhafız er Hayrullah Hamit Karaman'ın cenazesi de İstanbul'da toprağa verildi.

Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde, şehidin annesi ve babası taziyeleri kabul etti.

Hatay'da şehit olan Halit Karaman ve Semih Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 3

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehidin yakınları ve bazı vatandaşlar katıldı.

Aileye başsağlığı dileyen Bakan Göktaş, şehidin annesini teselli etti.

Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına konuldu. Karaman'ın cenazesi Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Hatay'da şehit olan Halit Karaman ve Semih Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 4

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan yedi askerin önceki gün yüksek ateş şikayeti üzerine tedavi altına alındığı, erlerden Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan'ın şehit olduğu, diğer erlerin genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirilmişti.

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