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İskenderun’da iki asker şehit oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş sebebiyle hastaneye kaldırılan 7 askerden 2'si kurtarılamayarak şehit oldu

Haber Merkezi
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İskenderun’da iki asker şehit oldu
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İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden Semih E. (29) ve Halit K. (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralı 5 askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan askerlerin gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları ve akşam saatlerinde rahatsızlandıkları belirtildi.

Gıda zehirlenmesi iddiası

Askerlerin gıda zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlandıkları öne sürüldü.

Hatay Ticaret ve Sanayi Odası yaptığı paylaşımda "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda yaşanan gıda zehirlenmesi olayı hepimizi derinden üzmüştür. Yaşanan elim olayda iki Mehmetçiğimizin şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavi altındaki askerlerimize acil şifalar diliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz." ifadelerini kulland

Kesin ölüm nedenle adli tıp raporu sonrası belli olacak

Kesin ölüm sebepleri adli tıp raporu sonrasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak. 

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