Hatay’da yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'tan açıklama

Hatay’da Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, CHP Parti Meclisi tarafından 31 Mart yerel seçimleri için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi. Başkan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adaylığını vatandaşlara duyurdu. Başkan Savaş, paylaşımında, "İlk Genel Başkanı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan partim Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edilmekten büyük onur duydum. Başta Sayın Genel Başkanım Özgür Özel olmak üzere kıymetli MYK ve PM üyelerimize, milletvekillerimize, Hatay İl Başkanımız Hakan Tiryaki ile ilçe başkanlarımız ve yöneticilerimize, Kadın ve Gençlik Kollarında görevli kardeşlerime ve değerli partililerimize teşekkürlerimi sunarım.” ifadelerini kullandı.

Asrın felaketi sonrası büyük yara alan Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak için emek vereceğini belirten Başkan Savaş, “Tarihin en büyük depremlerinden olan 6 Şubat depremleriyle gerçekleşen afette yaşadığımız acı kayıplar ve büyük yıkımlar her birimizi tarifsiz üzüntüye boğmuş, bununla beraber yeniden toparlanma ve ayağa kalkma azmimize, çalışmamıza çok büyük güç vermiş, tüm renklerimizle dayanışmamızı ve şahsi meselemiz Hatay’a olan bağlılık ve aidiyet duygumuzu doruğa taşımıştır. Şehrimizde zor şartlarda yaşamaya devam eden ve şehir dışında olup kalbi Hatay'da atan tüm hemşehrilerime söz veriyorum; yaşadığımız tüm acılara rağmen kadim şehrimizde yine aynı sofralarda tüm renklerimizle buluşacağız. Önümüzdeki tek hedef, bilimin ışığında, yüksek azimle, yorulmadan bir ve bütün olarak şehrimizi güvenle geleceğe taşımak olacaktır." dedi.