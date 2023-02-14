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Hatay’da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş depremlerinde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Cihan İnşaat sahibi Ömer Cihan tutuklandı.

Haber Merkezi
İHA
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Cihan, Manavgat Titreyengöl'de depremzedelerin kaldığı otelde yakalanmıştı.

Ömer Cihan'ın, Titreyengöl'de depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihan'ı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Geceyi jandarmada geçiren Cihan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. Cihan, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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