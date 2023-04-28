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Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Şubat ayında meydana gelen depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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Kahramanmaraş merkezli 6 ve 20 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki hasarlı binaların yıkımı ekipler tarafından 82 mahallede sürdürülüyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları da yürüten ekipler, molozları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek belirlenen döküm alanlarına götürüyor.

 

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