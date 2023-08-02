Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Antakya'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
AA
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alahan Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu ilgililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.