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Hatay'daki deprem soruşturmasında bir tutuklama

Hatay'da yıkılan ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından biri olan Cihat Ateş tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde 5 kattan oluşan, 58 bloğun tamamının yıkıldığı ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği "600 Evler Sitesi" olarak bilinen "600 Evler Konut Yapı Kooperatifi"nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

 

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