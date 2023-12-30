Hatay'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.05'te merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

Yaşanan depreme ilişkin açıklama yapan Bilim Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu sarsıntının 6 Şubat depremlerinin artçısı olduğunu kaydetti.

Endişelenecek bir durum olmadığını kaydeden Görür, "X" hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Özsoğuksu-Kırıkhan/Hatay’da 4,1 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depreminin artçısı, endişe edecek bir şey yok."