  Hatay'daki gıda denetiminde skandal ortaya çıktı! Tonlarca sahte salça imha edildi
Hatay'daki gıda denetiminde skandal ortaya çıktı! Tonlarca sahte salça imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı salça posası ve katkı maddeleriyle sahte salça üreten bir işletmeyi tespit etti. 36 ton ürün muhafaza altına alınırken, 6 ton domates posası imha edildi. Yasal süreç başlatıldı.

Hatay’daki gıda denetiminde skandal ortaya çıktı! Tonlarca sahte salça imha edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdadaki hilelere ilişkin denetimlerini sürdürüyor. Hatay’da salça üretimi yapılan bir depoya baskın düzenlendi.

Salça diye 'posa' yedirmişler

Ekipler Antakya ilçesindeki gıda denetimlerinde, salça posası ve çeşitli katkılar kullanarak salça üretimi yapan bir işletmenin tespit edildiğini ve yasal işlem başlatıldığını bildirdi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, denetimlere ilişkin bilgi verildi.  

36 ton ürüne el konuldu 

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelik olduğu belirtilen paylaşımda, "Hatay-Antakya'da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiş, domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiş, işletmeyle ilgili yasal işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Skandal görüntüler sağlıksız koşullardaki üretimi ortaya koyuyor

Paylaşımda, denetimlerin aralıksız sürdüğü ve gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit verilmediği kaydedildi.

