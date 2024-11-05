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Hatay'daki konteyner kentte yangın çıktı: 3 konteyner alev aldı

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte yangın çıktı. Çıkan yangında 3 konteyner alev alev yandı.

Haber Merkezi
İHA
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Hatay'daki konteyner kentte yangın çıktı: 3 konteyner alev aldı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan geçici yaşam merkezinde yaşandı. Konteyner kentte depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu.

Elektrik kontağından dolayı çıktığı düşünülen yangında kısa sürede alevler yükseldi. Yangın, yan tarafta bulunan başka bir konteynere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 konteyner zarar gördü.

Dumandan etkilenen vatandaşlara da itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale ederken yaralananın olmadığı öğrenildi.

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