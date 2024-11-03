  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Takip Et

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Takip Et

Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Çevre illerden de desteğe gelen ekiplerle toplam 153 araç ve 523 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 95 hektarlık alan zarar gördü, bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Harlısu Mahallesi'ndeki 4 evin kısmen yangından etkilendiğini, 2 ahırın zarar gördüğünü açıklamıştı.

Gündem
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Bakanlık avukatları sürece dahil olacak
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Bakanlık avukatları sürece dahil olacak
Ünlü restoran zinciri iflas başvurusunda bulundu
Ünlü restoran zinciri iflas başvurusunda bulundu
Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
46. İstanbul Maratonu başladı
46. İstanbul Maratonu başladı
Ana muhalefette 'Esenyurt gerilimi': CHP'de 'Ekremciler ve Mansurcular' bölündü
Ana muhalefette 'Esenyurt gerilimi': CHP'de 'Ekremciler ve Mansurcular' bölündü
678 bin kişiye emniyet kemeri cezası kesildi
678 bin kişiye emniyet kemeri cezası kesildi