Hatay’dan ilk mesaj: Ranta izin vermeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışan Hatay’a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretler öncesinde Hatay Havalimanı'nda konuşan Özel, şunları söyledi:

"Kurultaydan önce Hatay'ı ziyaret ettiğimde 80 ilde yaptığımı Hatay'da yapmayacağımı söylemiştim ve siyaset konuşmadım. Özellikle şunu vurgulamıştım; bundan sonraki ilk ziyaretimi CHP Genel Başkanı olduğumda Hatay'a gerçekleştireceğimi söylemiştim. Bundaki sebep, örgütümüzün, belediye başkanlarımızın hep üzerinde durdukları ve bizi bilgilendirdikleri nokta şu; nasıl depremde Hatay'da gecikildiyse, deprem sonrasında da yaraların sarılmasında Hatay hep bir kaç adım geriden gidiyor. Hatay gündemden düşürülüyor, Hatay çok büyük acılar çekti.

"Hatay'ı söz verdiğim gibi benim meselem kabul ediyorum"

CHP'nin şu anki genel başkanı olarak, ilk genel başkanımızın emaneti olan ve 'benim meselem' dediği Hatay'ı söz verdiğim gibi bundan sonra benim meselem kabul ediyorum. CHP Genel Başkanının mesele ettiği bir konunun ülke gündeminden düşmesi mümkün değil. Hatay'ı gündemde tutacağız. Hatay'ın demografisinin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Hatay'ın özellikle tüm inançların birlikte yaşayabildiği özelliğinin korunmasına önem vereceğiz. Hatay'da birilerinin rant projelerine izin vermeyeceğiz. Hatay'ın Atatürk'ün emanetine yakışır şekilde yeniden imar edilmesi ve yeniden ayağa kaldırılması sürecini yakından takip edeceğiz.

Bir kez daha hayatını kaybeden herkesi rahmetle anıyoruz. Acılı ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Ben buraya Hatay'ın ilk günden itibaren yaralarının sarılması noktasında üstün gayret gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte geldim. Ayrıca o acılı günlerde büyük bir travma içindeyken görevinin başından bir saniye ayrılmayan Lütftü Savaş başkanımız ile de birlikteyiz."

"Genel başkanımız ile burada olmaktan gururluyuz"

İmamoğlu ise şunları kaydetti:

"Genel başkanımızın bu ilk ziyaretinde kendileriyle birlikte olmaktan hem Hataylılarla, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, il başkanımız buradaki diğer dostlarımızla birlikte olmaktan gururluyuz. İnşallah Hatay'ın bir an önce bütün sıkıntılarının çözüldüğü günleri yaşarız."

Özel ve İmamoğlu'nun, saat 14.00’te Dörtyol ilçesinde, saat 16.00’da ise Osmaniye’de vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.