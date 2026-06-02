Hatay'dan sonra Fethiye açıklarında da balina görüntülendi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında görülen balina, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Göcek Mahallesi açıklarında 27 Mayıs'ta tekneyle seyir halinde olan yat kaptanı Oğuzhan Çoban ile arkadaşları, deniz yüzeyinde bir hareketlilik fark etti. Suda balina olduğunu anlayan Çoban, bir süre takip ettikleri balinayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Bir süre su yüzeyinde görülen balina, daha sonra gözden kayboldu.

Hatay'da da görüntülenmişti

Hatay’ın Samandağ ilçesi Akdeniz açıklarında da bir balinanın yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Samandağ ilçesinde gezi teknesindeki bir grup vatandaş Akdeniz açıklarında su yüzeyinde büyük bir canlı fark etti.

Suda yüzen canlının balina olduğunu fark eden vatandaşlar, yaşadıkları heyecanı ve balinanın yüzdüğü anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Balinanın zaman zaman deniz yüzeyine çıkarak yüzdüğü ve teknedeki vatandaşların heyecan ve şaşkın halleri kameraya yansıdı.

Akdeniz açıklarında su yüzeyinde yüzen balina, bir süre sonra gözden uzaklaşarak kayboldu.