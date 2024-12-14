  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hatay'dan Suriye'ye 30 yardım tırı gönderildi
Takip Et

Hatay'dan Suriye'ye 30 yardım tırı gönderildi

Hatay'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Katar Yardım Kuruluşu'nca hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 30 tır, Suriye'ye uğurlandı. Katar Yardım Kuruluşu Uluslararası Operasyonlar Sektörü CEO Yardımcısı Nawaf Al-Hammadi, yeniden toparlanma sürecindeki Suriyelilere yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hatay'dan Suriye'ye 30 yardım tırı gönderildi
Takip Et

Hatay'da, insani yardım malzemesi taşıyan 30 tır, Suriye'ye uğurlandı.

"Suriyelilere yardımcı olmaya devam edeceğiz"

Katar Yardım Kuruluşu Uluslararası Operasyonlar Sektörü CEO Yardımcısı Nawaf Al-Hammadi, İHH Reyhanlı Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, yeniden toparlanma sürecindeki Suriyelilere yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.

İHH Körfez Özel Temsilcisi Hasan Aynacı da iç savaş döneminde Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine vakıf olarak yardım eli uzattıklarını anlattı.

Tırlarda gıda, giyim ve hijyen malzemelerinin bulunduğu dile getiren Aynacı, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.Aynacı, desteğin Suriyeliler kendi hayatlarını idame edebilecek duruma gelene kadar süreceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Suriye'nin özgürleşmesiyle beraber oradaki kardeşlerimizi yine unutmadık ve yardım etmeye devam ediyoruz. Bu güzel günlerinde de onların yanında olacağız. Bu süreçte zorluklar yaşanabilir ama Suriyeli kardeşlerimizi nasıl Türkiye'de misafir ettiysek, ağırladıysak güzel şekilde de kendi ülkelerine gitmelerini sağlayacağız. Artık biz onları ziyaret etmiş olacağız. Yaklaşık 4,5 milyon Katar riyali değerindeki yardımların ilk kısmını yolluyoruz. Yardımlarla Suriyeli kardeşlerimizin geçiş sürecindeki zorluklarını hafifletmeye çalışacağız."

Konuşmaların ardından 30 tırlık yardım konvoyu, İdlib bölgesine doğru yola çıktı.

Şam Uluslararası Havalimanı yeniden açılışa hazırlanıyorŞam Uluslararası Havalimanı yeniden açılışa hazırlanıyorDünya
İsrail, Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojileri tesisine hava saldırısı düzenlediİsrail, Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojileri tesisine hava saldırısı düzenlediDünya

 

 

Gündem
Bakan Tunç: Şer şebekeleriyle, demokrasi düşmanlarıyla savaşa savaşa bu noktalara geldik
Bakan Tunç: Şer şebekeleriyle, demokrasi düşmanlarıyla savaşa savaşa bu noktalara geldik
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye halkının en büyük destekçisi Türkiye olacaktır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye halkının en büyük destekçisi Türkiye olacaktır
Nevşin Mengü hakkında adli kontrol kararı
Nevşin Mengü hakkında adli kontrol kararı
Bursa Adliyesi saldırısı: Saldırganın tabancayı kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı
Bursa Adliyesi saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı
SON DAKİKA... Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra yeniden açıldı: Türk Bayrağı göndere çekildi
SON DAKİKA... Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz