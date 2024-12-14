Hatay'dan Suriye'ye 30 yardım tırı gönderildi

Hatay'da, insani yardım malzemesi taşıyan 30 tır, Suriye'ye uğurlandı.

"Suriyelilere yardımcı olmaya devam edeceğiz"

Katar Yardım Kuruluşu Uluslararası Operasyonlar Sektörü CEO Yardımcısı Nawaf Al-Hammadi, İHH Reyhanlı Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, yeniden toparlanma sürecindeki Suriyelilere yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.

İHH Körfez Özel Temsilcisi Hasan Aynacı da iç savaş döneminde Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine vakıf olarak yardım eli uzattıklarını anlattı.

Tırlarda gıda, giyim ve hijyen malzemelerinin bulunduğu dile getiren Aynacı, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Aynacı, desteğin Suriyeliler kendi hayatlarını idame edebilecek duruma gelene kadar süreceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Suriye'nin özgürleşmesiyle beraber oradaki kardeşlerimizi yine unutmadık ve yardım etmeye devam ediyoruz. Bu güzel günlerinde de onların yanında olacağız. Bu süreçte zorluklar yaşanabilir ama Suriyeli kardeşlerimizi nasıl Türkiye'de misafir ettiysek, ağırladıysak güzel şekilde de kendi ülkelerine gitmelerini sağlayacağız. Artık biz onları ziyaret etmiş olacağız. Yaklaşık 4,5 milyon Katar riyali değerindeki yardımların ilk kısmını yolluyoruz. Yardımlarla Suriyeli kardeşlerimizin geçiş sürecindeki zorluklarını hafifletmeye çalışacağız."

Konuşmaların ardından 30 tırlık yardım konvoyu, İdlib bölgesine doğru yola çıktı.