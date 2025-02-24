Hatimoğulları: "Bizdeki bilgi Öcalan'ın mesajının 'videolu' olacağı yönünde"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrıyla başlayan süreçte DEM Parti'nin İmralı heyeti bugüne kadar iki kez terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.

Üçüncü görüşmenin gerçekleşeceği biliniyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, Öcalan'ın çağrısının şubat sonu ya da mart başında olacağı bilgisini verdi.

Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?

Öcalan'ın ne zaman ve ne şekilde çağrı yapacağıyla ilgili soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mevzuattın böyle bir duruma imkan vermediğini şöyle anlattı:

"Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevzuatımız buna imkan vermiyor. Burada tabii özellikle yanlış anlamaları ortadan kaldırmak lazım. Hedefimiz ülkemizi terörden temizlemek. 40 yıldan bu yana büyük kayıplarımız oldu."

Hatimoğulları'ndan Tunç'a yanıt

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da "Bizdeki bilgi Öcalan'ın mesajının 'videolu' olacağı yönünde" dedi.

Hatimoğulları, bakan Tunç'un açıklamasına tepki göstererek "Yürütücü akıl bakan gibi düşünmemektedir diye ümit ediyoruz" dedi.

Hatimoğulları şöyle devam etti: "Bizdeki bilgi de bunun videolu bir çağrı olacağı yönünde. Eğer gerçekten bir barış süreci olacaksa, bunun zaten kapılarının açılması lazım.

Videolu olup olmayacağı tartışmasının yürütüldüğü bir yerde barıştan söz etmek mümkün değil. Sağlıklı bir diyalog ortamından söz etmek mümkün değil. Bu, tecridin devam ettiği anlamına gelir."