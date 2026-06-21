Hatimoğulları: Kılıçdaroğlu savunma yapmak yerine özür dilemeliydi

CHP Genel Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV yayınında, 2016'da HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına "evet" oyu verilmesini sağladığı için pişman olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu tepkiler üzerine yaptığı açıklamada da "2016 yılındaki dokunulmazlıkların kaldırılma sürecinde AKP, anayasa değişikliklerini referanduma götürerek yapmak istedi. Bu, ülkenin üzerine bir karabasan çöktürme niyetiydi. Bağrımıza taş bastık, risk aldık; bu karabasanı ve ülkenin tehlikeli bir biçimde kutuplaşmasını engelledik. Sayısal çoğunluğumuz ancak buna imkân verdi. Dönemin milletvekili arkadaşlarımız her adımına şahittir. Biz, iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem “Evet” dedik." diye konuştu.

Halk TV yayınına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kılıçdaroğlu'nun pişman olmadığını söylemesi ve sonrasındaki açıklamasına ilişkin şu yanıtı verdi: "Sayın Kılıçdaroğlu, 'iktidarın elindeki propaganda malzemesini almanın yolu olarak bunu seçtim. Ve dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet dedim' diyor. Ama şunu hatırlatmak istiyorum, o dokunulmazlıklar kalktıktan sonra Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve HDP'nin MYK üyeleri tutuklandı ve hapisteler. Ve onlarca sene hapse mahkum edildiler. Bunun yolu açıldı. O yüzden buradan biz açıkçası özür dilemesini beklerdik" dedi.

Hatimoğulları, şöyle devam etti: "Bunu yapmak yerine yaptığı, bugün ben okudum yaptığı açıklamayı da, orada bile bir savunma var. Ve bunu biz asla kabul etmiyoruz. Şunu unutmayalım. O dönem HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırıp arkadaşlarımızı hapse koyan mantıkla, şimdi mutlak mutlak atayan mantık aynıdır. Bu benzerlik görülmelidir ve bunu biz kökten reddediyoruz. Yaptığı açıklamayı da yanlış bulduğumuzu ifade etmeliyim."

Kılıçdaroğlu'nun "İktidar yargıyı sopa olarak kullanıyor" dediğini hatırlatan Hatimoğulları, "Siz iktidarın yargıyı bir sopa olarak kullandığını bildiğiniz halde nasıl dokunulmazlıkların kalkmasını isteyebilirsiniz? Orada hangi idealden bahsediyorsunuz siz? Okadar belli değil mi ki bu dokunulmazlıklar kalktıktan sonra Sayın Figen Yüksektas, Sayın Selahattin Demirtaş, MYK üyelerimiz tutuklanacak. Seçilmişlerimiz, milletvekillerimizin tutuklanacağı gün gibi ortadaydı, belliydi, netti" dedi.