Hatimoğulları: Onurlu bir barışı inşa etmek üzere bu süreç başladı

Demokratik Kurumlar Platformu’nca 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti milletvekilleri, belediye eş başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüş, DEM Parti Bağlar İlçe Başkanlığı binası önünde başladı, Ofis semtinde son buldu.

Tülay Hatimoğulları, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, 1 Eylül 1939'da II. Dünya Savaşı'nın başladığını anımsattı.

Bu tarihin Dünya Barış Günü olarak ilan edilmesinin sebebinin savaşın yarattığı yıkımın, acıların ve ölümlerin unutulmaması olduğunu ifade eden Hatimoğulları, "Unutmayalım ki o acıları, bir daha tekrarlanmasın, bir daha savaş olmasın diye 1 Eylül bu tarihe dayanır” dedi.

“Onurlu bir barışı inşa etmek üzere bu süreç başladı”

Hatimoğulları, "Türkiye'de Barış ve Demokratik Toplum çağrısıyla başlayan" süreci anımsatarak, "Elbette bizlerin geçmiş dönemde yaşanan acıları unutmadan, onların acılarını yüreğimizde taşıyarak, ödenen bedelleri yüreğimizde taşıyarak onurlu bir barışı inşa etmek üzere bu süreç başladı. Bugün Türkiyeli birçok insanın şehadete ulaştığı, birçok yerde taziyeler kurulmuş durumda. Ve bugün 1 Eylül'de barışı konuştuğumuz, barışı inşa etmek için mücadeleyi büyüttüğümüz bugünde toprağa düşen bütün canları saygıyla, minnetle anıyorum” diye konuştu.

“Barış eşit kardeşlik demektir”

Barışın önemli sembollerinden Nelson Mandela'ya atfedilen "Barış sadece silahların susması değil, barış adalettir" sözünü hatırlatan Hatimoğulları şöyle devam etti:

"Bizler de bu görüşe tamamen katılıyoruz. Barış adalet demektir. Barış demokrasi demektir. Barış eşit kardeşlik demektir. Barış bir Kürt'ün ana diliyle eğitim görebilmesi demektir. Özgürce bütün halkların ana dilini konuşması demektir. Barış demek, hiçbir gazetecinin, hiçbir aydının, hiçbir yazarın, hiçbir siyasetçinin hapiste olmaması demektir. Barış demek Sayın Abdullah Öcalan'ın özgür olması demektir. Barış demek siyasi tutsakların özgür olması demektir. Barış demek maden işçisinin maaşını alabilmesi, evine sıcak ekmek götürebilmesi demektir. Barış demek gençlerin bu ülkede geleceğinin olması, özgür olması, özgür çalışabilir, özgür okuyabilir olması ve barış demek gençliğin geleceği demektir. Barış demek kadınların eşitliği ve özgürlüğü demektir. Kadın cinayetlerinin olmadığı, kadına yönelik şiddetin bitmesi demektir."

“Barış yenmek ya da yenilmek değildir”

“Barış asla pasiflik değildir. Barış yenmek ya da yenilmek değildir. Barış, bu coğrafyada demokrasiyi gerçek anlamda kurmak demektir. Barış aktif bir iradedir. Barış kararlılık ve cesurca inşa edilecek bir şeydir. Barış onurlu cesurların işidir. Ve şimdi ne mutlu bize. Barışa cesurlar, barışa mücadele edenler, mücadeleye baş koyanlar öncülük ediyor. Selam olsun bu sürece öncülük edenlere. Selam olsun bu süreçte bedel ödeyenlere.

Barış ve demokratik toplum sürecinin başarıyla ilerlemesi için sadece DEM Parti olarak değil, barışa gönül veren her kesimle beraber daha güçlü bir örgütlenmeye, daha güçlü bir kenetlenmeye ihtiyacımız var. Barışın dilini bu ülkede kurmaya ihtiyacımız var. Sözde barışın yanında durup esasen zehirli dil kullananlara buradan 1 Eylül'de bir kez daha sesleniyoruz. Barışın dilini kurmak herkesin görevidir. Barışın dilini kurmak sadece bir kesimin değil, burada özne olan herkesin görevidir."

“Barış anneleri, bütün acılarına rağmen ellerini barış için herkese uzatıyorlar”

Tülay Hatimoğulları, hiçbir zaman acıları yarıştırmadıklarını söyledi. Taziyelere gittiklerinde barış annelerinin, evladını yitirmiş annelerin bütün Türkiye'ye bir mesajı bulunduğunu anlatan Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"O mesaj şuydu; bizler ne gerilla annesi olarak ne de asker annesi olarak artık bu topraklarda gözyaşı dökmek istemiyoruz. Anaların gözyaşının rengi aynı. Ve analar, beyaz türbanlı barış anneleri, bütün acılarına rağmen ellerini barış için herkese uzatıyorlar. Ve buradan Türkiyeli bütün halklara, başta Türk halkı olmak üzere bütün halklarımıza seslenmek istiyorum. Amed'in göbeğinden annelerimiz, bedel ödemiş, acı çekmiş bütün insanlarımız, halkımız elini bütün Türkiye halklarına uzatıyor ve Diyarbakır'dan İstanbul'a, Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar barış köprüsünü kurmak için mücadeleyle kenetlenmiş durumda. Birileri acı yarıştırmaya kalkıyor. Biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Acılar yarıştırılmaz.”

“Barışı savunanlar, savaşları çıkaranlardan çok daha güçlüyüz”

Dünyanın her yerinde savaş ve çatışmalar devam ettiğine dikkat çeken Hatimoğulları, şunları söyledi:

“Özel olarak bölgemizde, yani Orta Doğu'da, yanı başımızda savaşlar almış başını gidiyor. Ve artık günümüzde en tehlikeli füzeler, en tehlikeli biyolojik silahlar, kimyasal silahlar ve nükleer silahların yarıştığı bir çağdayız. Bu nedenle Türkiye bir yandan kendi iç barışını tahkim ederken, bizler aynı zamanda bölge barışına da hep beraber öncülük etmek durumundayız. Bizler Türkiye'de iç barışı, bölgede barışı savunuyoruz. Dünyada barışı savunuyoruz. Bunun için en güçlü şekilde bir enternasyonalist barış hareketini inşa etmek dışında bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü biz şunu biliyoruz ki biz barışı savunanlar, savaşları çıkaranlardan çok daha güçlüyüz. Yeter ki bir arada olalım, yeter ki kenetlenelim. Biz ne olursa olsun, hangi provokasyonlarla karşılaşma ihtimalimiz olursa olsun, bu süreci her kim ki enfekte etmeye çalışıyor olursa olsun, şunu bilsinler ki barış konusunda kararlı olmaya, barış için mücadele etmeye, barış için kenetlenmeye devam edeceğiz.”