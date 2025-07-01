Hatimoğulları'ndan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyona tepki: Gafletten bir an önce vazgeçilmelidir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Organize Suçlar Bürosu tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Soyer dönemindeki bazı bürokratlar ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında yer aldığı 120 kişi, sabahın erken saatlerinde adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

"Kınıyoruz"

Gözaltına alınan kişilerin, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü bildirilirken, DEM Parti'den operasyona tepki geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in, belediye çalışanlarının ve siyasetçilerin şafak operasyonu ile gözaltına alınmasını kınıyoruz.

Yargı eliyle yürütülen bu operasyonlar, Türkiye’nin barış, demokrasi ve hukuk arayışına ciddi biçimde gölge düşürmektedir.

Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülme gafletinden bir an önce vazgeçilmelidir."