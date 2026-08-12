Hatimoğulları'ndan YENİ Parti'deki ret oylarına tepki: Tamamından evet oyu beklerdik

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, çerçeve yasanın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından HalkTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Hatimoğulları şu ifadeleri kullandı:

"Yasaya dair eleştirilerimiz var"

"2,5 yıllık süreç boyunca hiçbir cenaze olmadı. Bunun devam etmesini istiyoruz. Çatışmanın tamamen bitmesini istiyoruz. Sürecin daha başındayız. Türkiye'de siyasetin bazı ezberleri var. Onları geride bırakmış değiliz. Biz 'Evet' dediğimizde aynı parti olmadık. Ret oy verenler de bunları düşünmeli. Çorbaya bir tuzları olursa barış için hep birlikte çalışmış oluruz. Kürt sorununun hukuki, iktisadi alanında çözüp siyasi ve hukuki bir alana taşımak istiyoruz. Yasaya dair eleştirilerimiz var.

Biz bu siyasi iktidarla mevcut iktidar onlar olduğu için görüşüyoruz. Süreç devlet ile yürütülür ve Türkiye'de iktidar partisi devleti yönetir. İktidarda başkaları olsa onlarla görüşürdük.

"3 trilyon dolar bu çatışmalara harcandı; emekliye, işçiye, çiftçiye harcanabilirdi"

İlk çözüm sürecinde akil insanlar heyetleri vardı. Biz yerellerde esnaflardan insan hakları derneklerine herkes ile tartıştık. MHP halk toplantıları yaptı. Kendi tabanına anlatmaya çalıştı. Ama AKP bunu yapmadı. Herkes barış istiyor kimsenin kuşkusu olmaz. Bu savaşın bu ülkeye neler kaybettirdiğini biliyoruz.

Türkiye bölgede hem dostluk konusunda hem barış konusunda daha aktif olamaz mıydı? Birçok açılımında elinde bu mesele kaldı. Ticari, kültürel, diplomatik ilişkilerle düşünün. 3 trilyon dolar bu çatışmalara harcandı. Emekliye, işçiye, çiftçiye harcanabilirdi.

"Yeni Parti'nin yaşadığı mağduriyeti biz her yerde dile getirdik"

Yeni Parti'nin içindeki ret oylarının bir kısmı bazı iktidara güvensizliklerden olabilir. Bazıları da 100 yıllık zihniyeti devam ettirdikleri için de oy vermediler. Tamamından oy beklerdik ancak buradan bazı tartışmaları derinleştirmek de istemem.

Süreç yeni başladı. Şayet her şey yolunda giderse bütün toplumsal dinamiklerinin cesur davranması ve ezberlerini bozması gerekiyor. Bugün bir yandan iktidarla süreç devam ederken muhalefet ile gösterdiğimiz ortak çaba bir ezber bozmak değil midir? Yeni Parti'nin yaşadığı mağduriyeti biz her yerde dile getirdik. Sayın Ekrem İmamoğlu ile başlayan operasyonlar, hepsi üst üste geldi.

Farkındayız. Bu mağduriyet için bile evet oyu verilmeliydi. Bu yasa AKP'nin değil. 100 yıllık ezberlerle yeni bir dönem kurulamaz. Sayın Özgür Özel'in desteğini biliyoruz. Hem kendisi hem 35 milletvekili oyunu kullandı. Teşekkürlerimizi sunuyorum."