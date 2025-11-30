Hatimoğulları'ndan Yerlikaya'ya: Şırnak Emniyet Müdürü hakkında gerekeni yapın

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisince Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen "Demokratik Toplum ve Barış Buluşması"nda konuştu.

"İçişleri Bakanı’nı göreve davet ediyorum"

"Biz barışın nasıl tesis edilebileceği için çalışma yürütürken, barışı nasıl toplumsallaştırabileceğimizin çalışmalarını yürütürken Şırnak’ta başka şeyler oluyor" diyen Hatimoğulları "Bakın, dün Sayın Mesut Barzani Cizre’ye bir sempozyuma katılmak üzere geliyor. Ve Cizre’de belediye eş başkanlarımız, Sayın Barzani’yi karşılamak üzere protokolde yerlerini almak için gidiyorlar. Ancak protokole alınmıyorlar. Protokole alınmadıkları gibi, Cizre Belediye Eş Başkanımız sevgili Güler Tunç’a Şırnak Emniyet Müdürü 'Bu senin son eylemin' şeklinde tehditte bulunuyor. Şırnak Emniyet Müdürü yeni atandı oraya ve atandığı günden bu yana Şırnak’ı adeta 90’lı yılları yaşatır bir noktaya getirdi. Buradan Emniyet Müdürü’ne sesleniyorum: Bu ne hadsizlik, bu ne kendini bilmezlik? Şu anda barış karşıtı bir odak haline dönüşmüş olan Şırnak Emniyeti ve Emniyet Müdürü’nün bir an önce incelemeye alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için İçişleri Bakanı’nı huzurunuzda göreve davet ediyorum." dedi.