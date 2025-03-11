Hava ısınacak: 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Köse, halk arasında "kocakarı soğukları" olarak bilinen ve özellikle 11-17 Mart tarihlerinde etkili olup ay sonuna kadar görülebilen soğuk hava koşullarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Köse, mart ayında yaşanan hava koşullarının çoğu zaman yanıltıcı olduğuna ve tedbirli olunması gerektiğine dikkati çekerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine bakacak olursak yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte, dolayısıyla 2025 Mart ayında 'kocakarı soğukları' yaşanmayacak." diye konuştu.

"Mart ayı şakacı ve sürprizlere açık bir aydır"

Bahar havasında esen rüzgarların aniden soğuk havaya dönüşmesi ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getiren Köse, şunları söyledi:

"Bu, kış bitti anlamına gelmez. Mart ayı şakacı ve sürprizlere açık bir aydır. Sonrasında hava koşullarının yeniden soğuma ihtimali var. Kış kapıda olabilirmiş koşulları yeniden yaşanabilir aman dikkat. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözünü bir yere not ediniz. Zira mart henüz bitmedi ve ikinci yarısında kış koşulları yeniden yaşanabilir."

"Halk ekimini, dikimini, hasadını bu tahminlere göre yürütmüş"

Anadolu’nun birçok yerinde, bilimsel meteorolojik tahminlerin yapılamadığı dönemlere değinen Köse, kitle iletişim araçlarının olmadığı eski zamanlarda hava tahminlerinin uzun yıllar boyunca gözlemlerin istatistiğine ve tecrübeye dayalı olarak yapıldığını söyledi.

Köse, gözleme dayalı bu tahminlerin bilimsel metotlarla yapılan tahminler kadar kesin sonuç vermese de o dönemde oldukça faydalı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Halk, ekimini, dikimini, hasadını bu tahminlere göre yürütmüş, iklim şartlarının verdiği olumsuz sonuçlardan azami derecede etkilenmemeye çalışmıştır. Atalarımızın gözlemlerine göre, mart ayının ilk 8 günündeki hava durumuna bakılarak o yıla ait hava tahmini yapılırmış. Bu 8 ay tarım işlerinin yapıldığı dönemdir, mart ile ekim ayları arası. Mart ayı birinci ay kabul edilir ve her gün bir aya denk gelir. Unutulmaya yüz tutan bu kültür mirasımızın yaşatılması büyük önem taşımaktadır. Elimden geldiğince ben de bunu gündeme getirerek gelecek nesillere aktarılması için emek harcıyorum."

"Önemli ilerlemeler kaydedilmiştir"

Hava tahminlerinin meteorolojinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Köse, gelişen teknolojiyle birlikte bu bilimin de büyük bir ivme kazandığını belirtti.

Meteoroloji mühendislerinin milyonlarca insanın yaşamını etkileyen hava olaylarını doğru tahmin ederek aktarmaya çalıştıklarını belirten Köse, şunları kaydetti:

"Teknolojinin gelişimiyle birlikte, hayatımıza giren süper bilgisayarlar, meteorolojik uydu ve radarlar, otomatik meteoroloji gözlem istasyonları ile verilerin anlık takip edilebilmesinin de etkisiyle hava tahmini çalışmalarında özellikle son 30 yılda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir."