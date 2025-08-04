Hava sıcaklığı 10 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi
Yurt genelinde bugün 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi. Günün en yüksek sıcaklığı, 44,7 dereceyle Cizre'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.
Yurt genelinde günün en yüksek sıcaklığı, 44,7 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçüldü. Bunu Siirt'in Kurtalan ilçesi 42,3, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi ise 42,2 dereceyle takip etti.
Şırnak, Cizre: 44,7
Siirt, Kurtalan: 42,3
Diyarbakır, Bağlar: 42,2
Mardin, Dargeçit: 41,9
Şanlıurfa, Ceylanpınar: 41,9
Batman, Hasankeyf: 41
Malatya, Yazıhan: 40,6
Artvin, Yusufeli: 40,4
Gaziantep, Karkamış: 40,3
Elazığ, Keban: 40