Hava soğuyacak mı? İstanbul'da yağış var mı? Uzmanı yanıtladı

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemir, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti.

Özdemir, "Aralıkta da yağış alacak bölgelerimiz var. Cuma günü için Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz Bölgesi, yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi geneliyle, Doğu Akdeniz'in doğusuyla, Doğu Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar var. Tabii bu yağışlar özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek. Yine hafta sonu cumartesi günü için de ülkemizin kuzey kesimlerinde yağış beklentimiz var. Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz Bölgesi, yine Doğu Anadolu'da da Hakkari ve Van'ın özellikle güney kesimlerinde, Şırnak'ta aralıklı yağışlar göreceğiz. Pazar günü ise ülkemizin kuzey kıyılarında yine Marmara'nın kuzeydoğusuyla, Karadeniz kıyılarında aralıklı yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklığında düşüşler gerçekleşti. Bundan sonra da çok önemli bir düşüş beklemiyoruz. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Gece 8 ve gündüz 13 derece sıcaklık bekliyoruz. Yine Ankara'da yağış beklentimiz yok. Cuma günü kapalı bir hava olacak. Çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Gece 2 ve gündüz 8 derece sıcaklık beklentimiz var. İzmir'de de parçalı bulutlu bir hava olacak. Gece 8 ve gündüz 17 derece sıcaklık bekliyoruz. Cumartesi günü için İstanbul'un özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağış devam edecek. Gece 8 ve gündüz 13 derece sıcaklık beklentimiz var. Ankara'da çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde karla karışık yağmur yani daha doğrusu yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur beklentimiz var. Gece 3 ve gündüz 9 derece sıcaklık bekliyoruz. İzmir'de yine yağış beklentimiz yok. Parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Gece 9 ve gündüz 16 derece sıcaklık beklentimiz var. Pazar günü yine İstanbul'un özellikle kuzey kesimlerinde yağışlar var. Merkezde pek yağış beklentimiz yok. Yine çok bulutlu olacak merkezler. Gece 7 ve gündüz 12 derece sıcaklık bekliyoruz. Ankara'da parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Gece 2 ve gündüz 8 derece. İzmir'de de parçalı ve az bulutlu bir hava olacak yine. Gece 8 ve gündüz 15 derece sıcaklık bekliyoruz."

Kar yağışı beklentisine ilişkin de Özdemir, özellikle batı bölgelerde kar yağışı beklemediklerini, doğu bölgelerde özellikle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklediklerini belirtti.