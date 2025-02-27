Hava ulaşımına tropikal fırtına engeli: THY seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları'nın Mauritius seferlerinin tropikal fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Türk Hava Yolları (THY) Afrika'nın güneydoğusundaki ada ülkesi Mauritius'ta beklenen tropikal fırtına nedeniyle bugün ve yarın yapılacak bazı seferleri iptal etti.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün planlanan TK160 İstanbul-Mauritius-Antananarivo, TK161 Antananarivo-Mauritius-İstanbul seferleri beklenen tropikal fırtına nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.
THY'nin yarınki TK176 İstanbul-Mauritius seferi de iptal edildi.