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Havacılık devi Rynair’den Türkiye’ye esprili ‘saç ekimi’ göndermesi

Tıbbi uygulamaları ve saç ekimi alanlarında son dönemde öne çıkan Türkiye, havacılık devi Rynair'ın sosyal medya paylaşımına konu oldu. Esprili ‘saç ekimi’ göndermesinde şirketin "Türkiye'den dönen yolcular" paylaşımı dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Havacılık devi Rynair’den Türkiye’ye esprili ‘saç ekimi’ göndermesi
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Estetik ve saç ekimi alanlarında Türkiye, dünyada öne çıkıyor. İngiliz havacılık devi Türkiye’ye olan yolcu hareketliliğini esprili ‘saç ekimi’ göndermesi yaptı. 

"Türkiye'den dönen yolcular" başlıklı paylaşım 

Havacılık şirketi Rynair, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başına saç ekimi yapılmış bir aslan fotoğrafı paylaştı ve "Bu kim?" diye sordu. Paylaşım üstünde ise"Türkiye'den dönen yolcular" başlığı yer aldı.

Türkiye'ye ucuz uçuş talep edildi

Paylaşıma sosyal medya yorumları da geldi. Yorumlarda kimisi ‘Lionair’ yani aslan havayolları derken kimisi de, Rynair'den Türkiye'ye ucuz uçuş gerçekleştirmesini istedi.  Bazı paylaşımcılar da şirketi, Turkey yerine artık Türkiye yazıldığını belirterek uyardılar.

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