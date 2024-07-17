Havada grev krizi kapıda: Tüm yurtdışı uçuşları etkilenebilir

Avrupa'nın birçok ülkesinde ulaşım sektöründeki çalışanların grev hazırlığına girmesinden dolayı seyahatlerde aksaklık yaşanması öngörülüyor.

İtalya, Fransa, İskoçya, Hollanda ve İngiltere'ye yapılacak seyahatler, grevler nedeniyle sekteye uğrayabilir.

İtalya'da havalimanı, Fransa'da otoyol ve Hollanda'da toplu taşıma personelleri greve gitmeye hazırlanırken, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı çalışanlarının grevi ertelendi.

İskoçya'da yapılacak grevler ise çalışanlara yapılan yeni teklifin sendika tarafından kabul edilmesiyle iptal edildi.

İtalya'da greve sayılı günler kaldı

İtalya'daki havalimanlarında çalışan sendikalı personeller 5 Temmuz'da greve gitti. Bunun ardından, Milano Linate ve Bergamo Orio al Serio havalimanları çalışanları 21 Temmuz'da greve gitmeye hazırlanıyor.

Bu grevlerden dolayı daha fazla aksaklık yaşanması beklenirken, grevin ağırlık olarak saat 13:00 ile 17:00 arasında aksaklıklara neden olacağı öngörülüyor.

İtalya'da ulaşım sektörünün 27 Temmuz ve 5 Eylül tarihleri arasında greve gitmesi yasak olduğundan, bu dönemde aksama yaşanması olası görünmüyor.

İngiltere'de grevler geçici olarak ertelendi

Londra Gatwick Havalimanı'nda çalışan işçiler ücret konusundaki anlaşmazlık nedeniyle bu ay içinde greve gitmeyi planlıyordu. Ancak sendika üyelerinin yeni bir ücret teklifinin oylama sürecinde olmasından dolayı grev geçici olarak ertelendi.

Yaklaşık 300 güvenlik ve yolcu hizmetleri personelinin 12-14 Temmuz ve 18-21 Temmuz tarihleri arasında greve gitmesi bekleniyordu.

Bu durum bagaj kontrolünde gecikmelere, ihtiyaç sahibi yolculara ise özel yardım sağlanmasında aksamalara neden olacaktı.

euronews'in aktardığına göre anlaşmazlığın çözüme kavuşturulamaması halinde yoğun yaz tatillerinde yeni eylemler gerçekleşebilir.

İskoçya'da havaalanı grevleri iptal edildi

İskoçya'nın Glasgow ve Aberdeen şehirlerindeki havalimanlarında sendika üyeleri, ezici bir çoğunlukla grev eylemi yapma kararı aldı. Ancak bunun ardından sendika üyeleri, havalimanı yetkilileri tarafından yapılan yeni ücret teklifini kabul ederek grevi iptal etti.

Anlaşma ile yüzde 5 maaş zammı ve bir defaya mahsus 500 sterlin (21.457 Türk Lirası) ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Sendikalar 10 gün önce yaptıkları çağrı ile 17 Temmuz Çarşamba günü greve gideceklerini duyurmuştu. 26 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Paris Yaz Olimpiyatları, havalimanı çalışanlarının grev eylemleri nedeniyle olumsuz etkilenebilir.

Olimpiyatlar için binlerce sporcunun gelmesinden önce Paris'teki Roissy-Charles de Gaulle ve Orly havalimanlarında bagaj taşıma ve check-in işlemlerinde gecikmeler öngörülüyor.

İşçilerin, bazı personellere verilen ikramiyelerin bütün personellere uygulanmasını talep ettikleri bildiriliyor.