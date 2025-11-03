Havada korku dolu anlar: Yolculara “çarpmaya hazırlıklı olun” anonsu yapıldı

  1. Ekonomim
AJet’in Köln-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağında iniş öncesi teknik bir sorun yaşanırken, yolcular kabin ekibinin “çarpmaya hazırlıklı olun” anonsu üzerine korku dolu anlar yaşadı.

AJet’in Köln-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağında yolcular karaya iniş yapılacak anonsu üzerine korku dolu anlar yaşadı.

Uçakta çekilen görüntülerde kabin memurları tarafından yolculara “çarpmaya hazırlıklı olun komutunu aldığınızda yapmanız gerekenleri göstereceğim” denildiği duyuldu.

AJet'ten açıklama: Gerekli prosedürler uygulanarak, uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, Köln-İstanbul seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında teknik bir problem meydana gelen uçağın, emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2 Kasım Pazar günü VF-90 koduyla Köln-İstanbul seferini yapan uçağımızda, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala teknik bir problem meydana gelmiştir. Gerekli prosedürler uygulanarak, misafirlerimize uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve herhangi bir sorun yaşanmadan seferini tamamlamıştır. "

