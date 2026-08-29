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Havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü devrildi: 18 yaralı

İstanbul BüyükçekmecE, D-100 Karayolu yan yolda havalimanı personelini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Trafiğe kapanan yol, otobüsün çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Haber Merkezi
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Havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü devrildi: 18 yaralı
Takip Et

Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece Güzelce mevkiinde meydana geldi.

Havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü devrildi: 18 yaralı - Resim : 1

Edinilen bilgilere göre, havalimanı personelini taşıyan 34 LAV 526 plakalı servis otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otobüs, devrildikten sonra yan yola çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü devrildi: 18 yaralı - Resim : 2

Minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü devrildi: 18 yaralı - Resim : 3

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yan yol, otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. 

Havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü devrildi: 18 yaralı - Resim : 4