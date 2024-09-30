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Havalimanı'nda çıkan yangın korkuttu! Seferler geçici olarak durduruldu

Van'ın Ferit Melen Havalimanı'nda bir yangın çıktı. Elektrik panosundaki yangın nedeniyle panik yaşanırken, uçak seferleri geçici olarak durduruldu.

Haber Merkezi
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Havalimanı'nda çıkan yangın korkuttu! Seferler geçici olarak durduruldu
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Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangın büyük panik yarattı. sabah saatlerinde çıkan yangın, bir anda bekleme salonlarını dumanla kapladı. Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi.

Uçak seferleri geçici olarak durduruldu

Yolcular dışarı çıkarılırken, uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.

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