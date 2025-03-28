Havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı

İstanbul'da yaşayıp tatilini il dışında geçirecek olan vatandaşlar öğleden sonra İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Havalimanının ana giriş nizamiyesi ve terminalin önündeki caddede trafik oluştu.

Polis ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, gerekli uyarıları yaparak trafik yoğunluğunu düzenlemeye çalıştı. İGA ekiplerince, kuyruk oluşmasını engellemek için havalimanı girişindeki güvenlik x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutularak, yolcuların terminale girişini kolaylaştırdı.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale giren yolcular, iç ve dış hat kontuarlarında bilet ve check-in için kuyruk oluşturdu. İç hat kontuarları ve uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında da kuyruk oluştu.

Dış Hatlar pasaport bankolarını açık tutan polisler ise yoğunluk anında bazı vatandaşları e-pasaport bankolarına yönlendirdi.

İstanbul Havalimanı'nda bugün 1544 seferle 242 bin 455 yolcu uçuş yapacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yolcu trafiği yüzde 8 arttı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. Havalimanı yönetimi, Ramazan Bayramı ve ara tatil sürecinde beklenen yolcu yoğunluğuna yönelik çeşitli alanlarda kapasite artışına gittiğini duyurdu.

Bugün ve 6 Nisan tarihleri arasında, yaz tarifesinin başlaması ve bayramla okullardaki ara tatilin çakışması nedeniyle uçuş ve yolcu trafiğinde yüzde 8 artış öngörülüyor. Bu tarihler arasında yaklaşık 3 bin 200 iç hat ve 4 bin 200 dış hat uçuşunun gerçekleşmesi, toplamda ise 1 milyon 240 bin yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor.

Havalimanı işletmesi artan yolcu trafiği göz önünde bulundurularak operasyon, güvenlik ve temizlik alanlarında ek personel görevlendirildiğini duyurdu.

Dış hatlar gidiş terminalinde ise işlemleri hızlandırmak için pasaport kontrol noktalarında 18 yeni e-pasaport bankosu hizmete alınarak terminaldeki e-pasaport banko sayısı 34'e çıkarıldı.