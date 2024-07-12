Havalimanlarında elle üst armaya işletmelerden destek

"Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler uygulamaya odaklandı.

Kanun kapsamında havalimanlarında tüm yolcular, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere, yanlarındaki eşyalarıyla teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle kontrol edilerek aranabilecekler. Teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda, bahse konu yolcu, kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde, havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek.

Çıkarılan düzenlemenin eksiksiz uygulanabilmesi amacıyla havalimanı işletmecileri personel eğitimleri vermeye başladı.

"Konfor artacak, şikayetler azalacak"

Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG) CEO’su Alp Er Tunga Ersoy, söz konusu kanunla muafiyetin ortadan kaldırıldığını söyledi.

Havalimanlarında esas hassasiyetin yolcu ve bagaj güvenliğinin sağlanması olduğunu belirten Ersoy, Türkiye'de Avrupa ve dünya standartlarında uygulama yapıldığını bildirdi.

Ersoy, güvenlik konusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanan Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı'nın referans alındığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Program doğrultusunda yolcular, havalimanlarına ve hava araçlarına geçerken aramaya tabi tutulmaktadır. Aramada esas sorumlu genel kolluk kuvvetleridir. Ancak havalimanlarımızda bu görev polislerimizin sorumluluk ve denetiminde, özel güvenlik personelleri tarafından sağlanmaktadır. Bu yetki, özel güvenlik personellerine mülki idare amirliklerinin onayıyla verilmektedir. Düzenlemeyle havalimanlarımızda hizmet veren özel güvenlik şirketleri, çalışanlarına Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı'nda belirtilen kurallar çerçevesinde ek eğitimler veriyor olacaklar."

Ersoy, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi verilerine göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yılda 25 milyon ila 40 milyon yolcu ağırlayan "mega havalimanları" kategorisinde bulunduğuna dikkati çekerek, bu yoğunluğu karşılamak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Bu kapsamda güvenlik kontrol noktalarının genişletilmesi ve geçiş sayılarının artırılmasıyla yolculara daha hızlı ve güvenli seyahat deneyimi sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Ersoy, bayram dönemi gibi normalden fazla yoğunluğun beklendiği dönemlerde ek personel görevlendirmesi yaptıklarını dile getirdi.

Ersoy, havacılık güvenliği açısından arama konusunda herhangi bir istisnanın olmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Yolcu olarak hava yolunu kullanmak isteyen herkes bu kurallara uymakla yükümlü kılındı. Düzenlemeden önce bazı yolcuların aranmama konusundaki hassasiyetleri, zaman zaman çözümü zor durumların oluşmasına zemin hazırlayabilmekteydi. Düzenlemeyle yasadaki istisna ve boşlukların kaldırılmasıyla bu gibi durumlar ortadan kaldırılarak, ulusal ve uluslararası sivil havacılık mevzuatlarındaki güvenlik tedbirlerinin uygulanması daha da kolaylaştı. Yolcuların güvenlik noktalarındaki konforunun artacağını ve güvenlik süreçleri hakkında gelen şikayetlerin azalacağını öngörüyoruz. Bu bakımdan düzenlemenin sektördeki etkilerinin olumlu olacağı kanaatindeyiz."

"İtiraz edenlere ceza miktarları arttı"

TAV Güvenlik CEO’su Turgay Şahan da kanunda yapılan değişikliklerin iki ana başlıkta tanımlanabileceğini belirterek, "Birincisi, bugüne kadar doğrudan kolluk güçlerinin yürüttüğü üst arama uygulamasının, özel güvenlik görevlileri tarafından istisnasız her yolcuya uygulanması kolaylığı getirildi. İkincisi de itiraz edenlerle ilgili olarak daha önce çok caydırıcı olmayan ceza miktarlarında da artış sağlandı." diye konuştu.

Geçmişte istisnalar ve yasadaki muğlak ifadeler nedeniyle zaman zaman yolcularla güvenlik görevlileri arasında sorunların yaşandığına dikkati çeken Şahan, bu durum nedeniyle ilave güvenlik süreçlerinin geliştirmesi gerektiğini anlattı.

Şahan, söz konusu kanun değişikliğinin, uygulama açısından havalimanı işletmecilerine herhangi bir ek yük veya risk getirmediğini ifade ederek, "Düzenlemeyle yasadaki istisnalar ve boşluklar nedeniyle yaşanan tartışmaların önüne geçilecek ve yolcularımız için daha hızlı ve konforlu güvenlik kontrolü süreci yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda da uygulamaya odaklanıldı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri de, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve Havalimanı Güvenlik Programı çerçevesinde belirlenen kurallara uyulduğunu ve burasının belli standartlar doğrultusunda işletildiğini bildirdi.

Havacılık güvenliğini artırmak amacıyla önemli adımlar içeren düzenlemeyle, özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin netleştirilmesi ve güvenlik tedbirlerinin artırılmasının havacılık sektöründe güvenlik standartlarını yükseltmeyi, operasyonel verimliliği artırmayı ve uluslararası prosedürlere uyumu sağlamayı hedeflediğini belirten yetkililer, böylece havalimanları gibi sıkı korunan tesislerde özel güvenlik personelinin görevlerini daha etkin yerine getirebileceğini bildirdi. Yetkililer, elle arama yetkisinin netleştirilmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla havalimanlarında güvenlik ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlanacağını ifade etti.