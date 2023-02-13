Havayolu şirketlerinden rezervasyon ve bilet duyurusu

Hüseyin ASLIYÜCE

SunExpress, Pegasus ve Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgelerindeki Havalimanlarında yoğunluğu önlemek ve yolcuların mağduriyet yaşamaması için ücretsiz olan biletlerin internet siteleri üzerinden rezervasyon ve biletleme işleminin yapılmasını duyurusunda bulundu.

Öte yanan havayolu şirketlerinin deprem bölgesinden tahliye çalışmaları da sürüyor. Deprem bölgesinden şuna kadar SunExpress 125 uçuş ile 13 bin 900 kişiyi, Pegasus, 325 tahliye uçuşu ile 61 bin 431 kişiyi ve THY de 1002 sefer ile 165 bin 73 kişiyi tahliye etti.