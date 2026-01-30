Fatih Ürek evli mi? Fatih Ürek'in kaç çocuğu var, çocukları var mı?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ürek, yaklaşık üç buçuk aydır tedavi görüyordu. Şarkıcı 15 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

FATİH ÜREK EVLİ Mİ?

Türkiye'nin sevilen ekran yüzü ve ses sanatçısı, tüm yaşamı boyunca hiç evlenmedi ve bu durumu katıldığı programlarda her zaman net bir şekilde dile getirmişti.

FATİH ÜREK'İN EŞİ KİM?

Resmî bir evlilik yapmadığı için hayatı boyunca hiçbir zaman eşi olmadı.

FATİH ÜREK'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Sanatçı, geçmiş açıklamalarında hiç evlenmediğini dile getirmiştir. Dolayısıyla, Fatih Ürek'in çocuğu bulunmamaktadır. Ürek, özel hayatını genellikle göz önünde yaşamayı tercih etmese de yaptığı açıklamalarda aile hayatına dair bu bilgileri paylaşmıştır.