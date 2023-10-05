Hayatını kaybeden itfaiye eri ile ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), dün Keçiören’de bir apartmanda çıkan yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiye eri hakkında açıklama yaptı.

ABB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün sabah Keçiören ilçesi Bölük Caddesi’nde bir apartmanın-2. katında çıkan yangına müdahale ederken şehit olan mesai arkadaşımız bugün İzmir'de defnedilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin konuyla ilgili teknik ve kapsamlı soruşturması titizlikle sürdürülmektedir. Bazı basın kurumlarında yer alan oksijen tüplerinin bittiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuz süreci yakından takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.