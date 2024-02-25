Hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak kimdir?

Türk sendikacı olan Pevrul Kavlak 1962 yılında Kırıkkale’de doğdu. MKE Silah Fabrikası'nda işçiyken Çerkezköy'de sendikacılık hayatına atıldı ve 2002 yılında Türk Metal Sendikası'nın Genel Sekreterliği görevine getirildi. 2009 yılında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı olarak seçildi. Pevrul Kavlak, Türk-İş Genel Sekreterliği görevini de yürütmüş olup; aynı zamanda Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Genel Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Çalışanların kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine karşı çıkmıştır.

2012'de çıkan "Sosyal Sendikacılık" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Pevrul Kavlak, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 24 Şubat 2024'te 62 yaşında hayatını kaybetti.