  Hayko Cepkin'den konser açıklaması: Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım
Hayko Cepkin'den konser açıklaması: Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım

Hayko Cepkin, mülki amirler tarafından iptal edilen Diyarbakır konserine ilişkin valiliğin kendisine süratle dönüş yapıp eksik prosedürlerin tamamlanacağı sözünü verdiğini açıkladı.

Hayko Cepkin'den konser açıklaması: Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım
Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin mülki amirler tarafından izin verilmemesi nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu. Bu duyurusunundan sonra Diyarbakır Valiliği tarafından kendisine dönüş yapıldığını ifade eden Cepkin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Diyarbakır valimizin süratle dönüşü, nezaketi ve özel daveti için teşekkürler. Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık. Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri'mizin başına"

Hayko Cepkin dün yaptığı paylaşımda, "Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim" demişti.

