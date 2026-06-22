Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den istifa etti
Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifa etti. Koç’un istifasıyla birlikte partiden ayrılan CHP’li belediye başkanı sayısı 18’e yükseldi.
Ankara'da Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti.
Levent Koç hakkında geçtiğimiz günlerde istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddiaları kamuoyuna yansıdı.
Koç, 2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü, kısa süre önce de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek birlikte poz verdi.
Dört başkan istifa edecek iddiası
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da 4 ilçe belediye başkanının CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti.
İstifa edeceği iddia edilen isimler şöyleydi: Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Gölbaşı Belediye Beşkanı Yakup Odabaşı, Kalecik Beldiye Başkanı Satılmış Karakoç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör.
Satılmış Karakoç ve Ertunç Güngör iddiaları yalanlayıp Mansur Yavaş'ın yanında olduklarını ifade etmişlerdi.
Levent Koç'un ise ilçedeki Mansur Yavaş pankartlarını kaldırttığı öne sürüldü.