Hayranlarına müjde: Sihirli Annem film olarak geri dönüyor!

Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem, bu kez sinema filmi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce dijital platformda yeni bir kadroyla yeniden çekilen yapım, şimdi orijinal kadrosuyla beyazperdeye taşınıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin efsanevi karakteri Betüş’ü canlandıran İnci Türkay, yıllar sonra projeye başrol olarak geri dönüyor. Uzun süredir Londra’da yaşayan Türkay, 10 yıl aradan sonra yeniden setlere dönecek.

Filmin kadrosu netleşti

Projede İnci Türkay’ın yanı sıra Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi sevilen isimler de yer alacak.

Çekimlerine yakında başlanması planlanan Sihirli Annem filminin vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.