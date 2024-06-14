Hayvan pazarında silahlı kavga çıktı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa Siverek hayvan pazarında aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların hedefi olan ve olayla ilgisi bulunmayan 1 kişi hayatını kaybederken taraflardan 5 kişi de yaralandı.

Olayda hayvanlar da yaralandı

Olayda bazı hayvanların da yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına kaydedildi. Görüntülerde silah sesleri duyulurken insanların ise sağa sola kaçıştığı görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.