Hazine 3 ayda 337 milyar borçlandı

Hazine'nin nakit açığı geçen seneye kıyasla büyürken, çözüm borçlanmada bulundu. 570.2 milyar liralık açığın, 337.6 milyar lirası net borçlanma ile kapatıldı. Hazine’nin borçlanması, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39.6 arttı. Bakanlığın verilerine göre mart ayında bütçe gelirleri 518.3 milyar lira, bütçe giderleri ise 685.1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faize 225 milyar

Sözcü’den Tolga Uğur’un haberine göre; Aylık bazda hem gelirler, hem de giderlerde düşüş gözlemlenirken bütçenin faiz ödemeleri ise martta, şubata kıyasla, yaklaşık 9 milyar lira yükselerek 63.3 milyar lira oldu. İlk 3 aydaki faiz ödemeleri yıllık bazda 2.5 kat artarak 225.2 milyar liraya yükseldi. Bütçeden geçen yılın aynı döneminde 88.3 milyar liralık faiz ödemesi yapılmıştı. Bütçenin nakit dengesi mart ayında 166.7 milyar lira, yılın ilk çeyreğinde ise 570.2 milyar lira açık verdi. Ocak-mart döneminde faiz dışı dengede de 345.5 milyar liralık açık kaydedildi. Bütçede büyüyen deliği kapatmak için Hazine, borçlanma yoluna gitti.

Yüzde 39 artış

Hazine’nin net borçlanması geçen yıla kıyasla yüzde 39.6 (95.9 milyar lira) arttı. 570.2 milyar liralık nakit açığının yüzde 59.2’si net borçlanma ile kapatıldı. Hazine, ilk çeyrekte 270 milyar liralık net iç borçlanma gerçekleştirirken, yapılan net dış borçlanmanın büyüklüğü ise 67.5 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Aylık bazda bakıldığında Hazine; ocak ayında 133.7, şubat ayında 143.9, mart ayında ise 59.9 milyar liralık net borçlanma gerçekleştirdi. İç borçlanmada ocak ayı, dış borçlanmada ise şubat ayı ön plana çıktı. İlk çeyrekte Hazine 497.3 milyar liralık brüt iç borlanma gerçekleştirirken 227.2 milyar liralık borcun ödemesini yapıldı.

2.1 trilyon lira iç borçlanma planlanıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, bu yıl yaklaşık 2.1 trilyon liralık iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor. 2024 yılı dış borçlanma büyüklüğünün ise 357 milyar lira olması bekleniyor. Toplam borçlanmanın ise 2 trilyon 494 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. Ayrıca Hazine’nin bu yıl 2.2 trilyon liralık borcun geri ödemesini yapması bekleniyor. Bakanlığın tahminlerine göre 2024’te 1.5 trilyonluk liralık iç borç servisi, 648 milyar liralık dış borç servisi gerçekleştirilecek.