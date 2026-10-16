Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yeni atama

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/323 ila 2026/335 sayılı Cumhurbaşkanı kararlarına göre, kamu kurumlarının yönetim kadrolarında yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı.

Bekir Bayrakdar kimdir? 1971 yılında Kocaeli'nde doğan Bekir Bayrakdar, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında başlayan ve sırasıyla Hesap Uzman Yardımcısı ile Hesap Uzmanı olarak görev yapan Bayrakdar; 2004-2008 yılları arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında Defterdar Yardımcısı Vekili, Gelir İdaresi Grup Müdürü Vekili ve Vergi Dairesi Başkanı Vekili, 2008-2014 yıllarında İstanbul Defterdarı, 2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürü ve 2015-2019 yıllarında İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak görev aldı. 2019 yılından bu yana yürüttüğü Gelir İdaresi Başkanlığı görevinin yanı sıra Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Adabank A.Ş. ve Takasbank A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Bayrakdar, Yeminli Mali Müşavirlik sertifikası ile Bağımsız Denetçilik lisansına sahiptir. Bayrakdar, 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyeliği görevini de sürdürmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne, Türkiye'nin Kosova Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atanırken, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı. Bu göreve Pervin Oymak atandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Suat Faruk Giray getirildi.

KİT'lerde ve bölge müdürlüklerinde atamalar

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bölge müdürlüklerinde de çeşitli görev değişiklikleri yapıldı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alınırken, kalan süreyi tamamlamak üzere bu göreve Göktuğ Bağlı atandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Kutluhan Taşkın getirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 6. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, 9. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Açıkgöz atandı.

Ticaret Bakanlığında İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş getirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Selami Yapıcı, Genel Müdür Yardımcılığına Ertuğrul Karatay atandı.