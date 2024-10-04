Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek'in konuşmaları çarpıtıldı

ANKARA/EKONOMİ

TÜİK’in Eylül ayı enflasyonunu duyurmasının ardından basın mensupları, katıldığı bir toplantıda değerlendirmesini sorunca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ‘Enflasyonla ilgili bilgim yok’ cevabını vermişti. Bu cevap sosyal medyada yayınlanınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Enflasyonun, Bakan Şimşek’in katıldığı programda kürsü konuşması devam ederken duyurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Program sonrası Ankara’daki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına yetişmek amacıyla aracına giderken, kendisine yöneltilen enflasyon sorusuna doğru ve sağlıklı bir yanıt vermek adına henüz verilere dair detaylı bir bilgiye sahip olmadığı için bilgisi olmadığını ifade etmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında, veriler analiz edildikten sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunulduğuna değinen Bakanlık, Şimşek’in enflasyonla ilgili bilgisi olmadığı izlenimi yaratılmaya çalışıldığının ve görüntünün çarpıtıldığının altı çizildi.