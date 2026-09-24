Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Emre Tezmen açıklaması!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’ın Tera Yatırım’la ilgili savcılığa yaptığı suç duyurusunda yer alan bazı ifadeleri paylaştı.

Terkoğlu "Hepiniz biliyorsunuz zarların hileli olduğunu!" başlıklı yazısında, Ramazan Başak’ın fon krizi yaşanmadan tam 14 ay önce 30 Temmuz 2025’te, CİMER’e Tera Yatırım ile ilgili bir başvuru yaptığını öne sürdü.

Barış Terkoğlu, Ramazan Başak’ın bununla da yetinmediğini ve 8 ay önce 5 Ocak 2026’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yolunu tutarak suç duyurusunda bulunduğunu da öne sürerek şu satırları paylaştı:

“Tera Yatırım’ın ve grup şirketlerinin korunduğunu ve/veya korunmak zorunda kalındığını düşünüyorum. Tera Grubu’nun hâkim hissedarı Emre Tezmen, birçok konuşmasında sayın Hazine ve Maliye bakanının çok yakın arkadaşı olduğunu, İngiltere’de beraber işleri olduğunu, bizzat benim de şahit olduğum ortamlarda defalarca söylemiştir.”

Bakanlık'tan Emre Tezmen açıklaması

Yazıdaki bu ifadelere dair Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Tezmen’in bakanla şahsi ilişkisinin olmadığı, bakanın bir dönem çalıştığı Merrill Lynch ile Tezmen’in kurumsal ilişkisini Tezmen’in bakanla şahsi ilişki gibi gösterildiğini, dolayısıyla bakanın adının kullanıldığını belirtildi.

Bakanlık açıklamasının tam metni şöyle:

"Bugün bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Sayın Bakanımız hakkında gerçek dışı imalarda bulunulmuştur.

Sayın Bakanımızın adı geçen aracı kurumla ya da bu kurumun sahip ve yöneticileriyle, İngiltere'de veya başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde ya da sonrasında hiçbir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağı olmamıştır.

Sayın Bakanımız, 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yapmıştır. Bu görev, herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermemektedir. Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye'deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olması, Sayın Bakanımız ile herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez.

Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayin Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu o kişiye aittir.

Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır."