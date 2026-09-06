Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek’in fotoğrafıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir soruşturma kapsamında adı geçen kişiyle ilgili bazı medya organlarında yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, haberlerde Mehmet Şimşek’in henüz bakanlık görevinde bulunmadığı dönemde çekilen bir fotoğrafın kullanılmasına dikkat çekerek, bu paylaşımlarla kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir ilişki algısı oluşturulmaya çalışıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, bugün bir haber sitesinde yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kamuoyuna yansıyan soruşturma kapsamındaki bir kişiye ilişkin haberlerin, bazı medya organlarında Bakan Mehmet Şimşek'in bakanlık görevi üstlenmediği bir dönemde çekilmiş fotoğrafıyla birlikte servis edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yaklaşım, açıkça kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturma çabasıdır. Daha önce de defalarca açıklandığı üzere, Sayın Bakanımızın söz konusu kişiyle şahsi veya ticari hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Buna rağmen aynı fotoğrafın ısrarla kullanılmaya devam edilmesi, kamuoyunda gerçeğe aykırı bir ilişki ve bağlantı izlenimi yaratmaya yöneliktir. Bu tür yanıltıcı yayınlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır."