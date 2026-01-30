Hazine’den dolandırıcılık paylaşımlarına uyarı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla asılsız paylaşımlar ve dolandırıcılığa yönelik uyarıda bulundu.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır.

Bu içerikler gerçeği yansıtmamakta olup dolandırıcılık amacı taşımaktadır.

Vatandaşlarımızın yalnızca resmî hesaplardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur.”