Hazine'ye olan borcun yüzde 40'ı AK Partili sekiz belediyeye ait

Yerel yönetimlerin 2024 Hazine borçları hesaplandı. 10,1 milyar TL’lik borcun 4,4 milyar TL’sini AK Parti yönetimindeki sekiz belediyeye ait olduğu belirlendi. Kocaeli yine "en borçlu belediye" oldu.

Toplam borcun yüzde 40'ı AK Partili belediyelere ait

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Türkiye’deki 28 yerel idarenin toplam borcunun yüzde 40’ından fazlasının AK Parti idaresindeki sekiz idareye ait olduğu belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre belediye ve bağlı kuruluşlardan oluşan toplam 28 yerel idarenin Hazine borcu, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 148 milyon 966 bin TL oldu.

Toplam 10,1 milyar TL’lik Hazine borcunun 5,7 milyar TL’sinin CHP ya da DEM Parti idaresindeki 20 belediyeye ait olduğu belirlendi.

Nüfusu itibarıyla Türkiye'nin en kalabalık kentlerinden olan Ankara, Adana ve Mersin gibi kentlerin belediyelerini de kapsayan 20 idarenin 6 milyar TL’lik borcu düşüldüğünde kalan 4 milyar 404 milyon 101 bin TL’nin yalnızca sekiz belediyeye ait olması dikkati çekti.

Toplam 4,4 milyar TL’lik borcu üstlenen sekiz belediyenin yedisinin AK Parti'nin, birinin ise Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi’ne ait olduğu öğrenildi.

Zirvede Kocaeli var

AK Partili belediyelerin Hazine borçları, 20 Kasım itibarıyla mali kayıtlara şöyle yansıdı:

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: 1 milyar 871 milyon 630 bin TL

- Samsun Büyükşehir Belediyesi: 1 milyar 199 milyon 338 bin TL

- Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi: 476 milyon 530 bin TL

- Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi: 277 milyon 571 bin TL

- Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi: 190 milyon 940 bin TL

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: 19 milyon 865 bin TL

Erdoğan, SGK borçlarını "Silkeleyin" talimatı vermişti

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Aralık 2024 tarihli kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, CHP’li belediyelerin SGK borçlarını gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı, SGK borçlarına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a, “Sayın Bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var” diye seslendi. Ardından bazı CHP’li belediyelerin hesaplarına borçları nedeniyle haciz konuldu.