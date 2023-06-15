Haziran ayı evde bakım maaşları yattı mı?

2023 haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Baknı Mahinur Özdemir Göktaş bir açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Evde bakım maaşları her ayın belli bir döneminde hesaplara yatırıyor. Genellikle yeni ayın 15’i ile 31’i arasında ücretler hesaplara yatıyor.

Evde bakım ücretleri nereden sorgulanır?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.