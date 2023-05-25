HDP, 28 Mayıs kararını açıkladı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın, 28 Mayıs seçimi hakkında ortak açıklama yaptı.

HDP Genel Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Buldan, şunları söyledi: "Kürtleri politik iradesine kayyumla ipotek koyanlar, herkesin haklarına ipotek koyanlardır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken bizler her ne koşulda olursak olalım halkın iradesini her şeyin üstünde tutacağız. Göçmen veya mültecileri siyasi çıkarların malzemesi haline getirmek yanlıştır.

Hiçbir siyasi hesap ve çıkar kadınların ve gençlerin geleceğinden kıymetli olamaz. Cumhur İttifakı'nın politikaları karşısında ancak demokrasi, adalet ve özgürlük ilkeleriyle duyulabilir. Bizler HDP ve YSP olarak sadece halkın eşitlik, adalet, hak, hukuk ve özgürlük mücadelesine kefiliz. Hiçbir şart altında bu duruşumuzdan geri adım atmayacağımızın sözünü tekrarlıyoruz. Bugünkü ucube rejim temel sebeptir.

14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim güçlü bir şekilde sahiplenilmiştir. Bugünkü sistem karşısında birleşen oy daha çok özgürlük, demokrasi içindir. Erdoğan rejiminin taleplerin hayata geçmesindeki en büyük engel bu rejimin ta kendisidir. Erdoğan bizler açısında bir seçenek değildir, tek seçenek onu ve iktidarını değiştirmektir.

Kürt halkının ve bir bütün olarak Türkiye'nin demokrasi, hukuk, adalet, eşitlik beklentisini demokratik sandık iradesini tanımak önemli ve önceliklidir. 28 Mayıs'ta başarabileceğimize, tarihin akışını çevirebileceğimize dair umudu büyütüyoruz. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve tek adam rejimini değiştireceğiz."