HDP, Anayasa Komisyonu görüşmelerine katılmayacak

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Anayasa değişikliği teklifleriyle ilgili görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

Beştaş, şunları söyledi:

“Yarın Anayasa Komisyonu’nda iktidarın ve küçük ortağının başörtüsüyle ilgili teklifi görüşülmeye başlanacak. Anayasanın, hukukun, demokrasinin hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bir ortamda bugün Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından sonra bildiğimiz bir gerçeği söylemiş oldu. Seçim dönemindeyiz, seçimlere gidiyoruz, 14 Mayıs’ta seçim olacak. Ve düşünün seçimlerin Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığı gün, bugün 18 Ocak. 19 Ocak’ta Anayasa Komisyonu’na bir teklif geliyor. Herhalde Türkiye tarihinde de böyle bir durum yoktur. Seçimlere bu kadar kısa bir süre kala anayasa değişiklik teklifinin ne amaçladığını sanırım çokça tartışmaya gerek olmasa gerek.

Bunu bir seçim malzemesi olarak kullanmak isteyen iktidar ile karşı karşıyayız. Başörtüsü meselesini bir seçim kampanyasına dönüştürdüler bile. Bu konunun etrafında bir kampanya yürütecekler. Toplumu kutuplaştırma ve kendi desteklerini artırma kampanyasından başka hiçbir şey değil. Anayasa askıda, AİHM ve AYM kararları uygulanmıyor. Siz gereğini yapın, hukuk arkadan gelir. ‘Bu kararı tanımıyoruz, gereğini yaparız’ diyenler. Her gün yargıya talimat veren iktidar ortakları. Kesinleşmemiş mahkeme kararları hakkında hüküm kuran, hatta hiç soruşturma olmadan kayyum atayan bir zihniyet seçim manevrası ile anayasa değiştireceğim diyor.

Anayasa'yı her gün çiğneyen, yargıya talimat veren, bu kadar ihlalde imzası olan bir blokla anayasa yapılamaz. Anayasa'yı tanımayanlarla, çiğneyenlerle, rafa kaldıranlarla anayasa yapılamaz. Samimi olmayanlarla anayasa yapılamaz. Bu nedenle biz Anayasa Komisyonu görüşmelerine katılmayacağız. Perşembe günü, yarın yapılacak Anayasa Komisyonu görüşmelerine HDP olarak katılmama kararını aldık. Seçim kampanyasının tarafı olmamaya karar verdik."

Beştaş, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı’nın Kürt seçmenden oy alabilecek tek adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin soru üzerine “Bizim şu anda tek gündemimiz var. Adayımızı olabilecek en kısa sürede bütün kurullarımızda tartışmak ve bunu kamuoyu ile paylaşmak. Adayımız açıklandıktan sonra, bu yarışa girdikten sonra kimlerin oy alacağını hep birlikte göreceğiz.” yanıtını verdi. (ANKA)